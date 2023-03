Une jeune maman meurt lors d'une opération en clinique à Châteauroux, ses proches veulent savoir pourquoi

Qu'est-ce qui provoqué la mort d'Eva, jeune maman de deux petites filles, le 10 octobre dernier à la clinique Saint-François de Châteauroux ? C'est pour obtenir une réponse à cette question que plusieurs de ses proches se battent. La jeune femme de 29 ans devait faire une sleeve, une opération de réduction de l'estomac. Elle est morte avant, au moment de l'anesthésie. Les raisons précises de ce décès, l'enchaînement des événements qui a conduit à la mort d'Eva, ne sont pas connues pour le moment.

Un décès dans le cadre d'une opération de réduction de l'estomac

Ysabel, la maman, d'Eva, se rappelle avec beaucoup d'émotions de cette matinée du 10 octobre 2022 : "Je l'ai appris par mon gendre, par téléphone. Il m'a appelé en me disant que ca faisait 1h30 que ma fille était en réanimation (...) On est partis à toute allure en voiture jusqu'à la clinique". Sur place, Ysabel raconte avoir été reçue par le chirurgien. Ce dernier lui explique ne pas avoir pris l'initiative d'opérer sa fille, car dès l'anesthésie, Eva cesse de ventiler.

Ysabel veut comprendre pourquoi; "C'était banal, une petite opération (...) elle sa battait pour perdre un peu de poids, parce qu'elle se sentait mal à l'aise dans son corps" explique la mère d'Eva. L'incompréhension de cette maman est d'autant plus forte que sa fille s'était faite opérer du cœur 7 mois avant Tours, sans complications lors de l'opération ou de l'anesthésie.

Des proches en attente d'explications

Le décès brutal d'Eva**, mère de deux petites filles de 9 et 7 ans,** plonge sa famille dans une grande tristesse. "C'était un amour. Elle avait un cœur énorme. Elle aidait tout le monde, même les gens qu'elle ne connaissait pas (...) Eva c'était le mur porteur de la famille " décrit sa meilleure amie Coralie. "Elle faisait passer les autres avant elle " complète Tyler, son petit frère. Pour lui, la mort d'Eva "a créé un vide énorme". Ses proches parlent d'une jeune femme qui riait volontiers, qui était généreuse, et qui avait pour projet avant sa mort de créer un centre d'accueil pour les autistes.

Ysabel, Coralie et Tyler se battent désormais pour comprendre pourquoi Eva est morte. Ils attendent "des réponses, le pourquoi du comment, ce qu'il s'est passé réellement. On a un papier, on a un déroulé minute par minute de ce qui s'est passé, mais il y a tellement d'incompréhensions. On ne comprends par pourquoi il [l'anesthésiste] a mis 10 minutes pour rappeler un de ses collègues pour réessayer de l'intuber (...) pour moi ils ont perdu énormément de temps, et ça je ne comprends pas pourquoi" s'interroge la meilleure amie d'Eva, Coralie. Du côté de la clinique, ce décès a été étudié, avec une revue de morbidité et de mortalité menée quelques semaines après. Elle a réuni tous les professionnels qui ont participé à la prise en charge d'Eva, ainsi qu'un médecin indépendant. Selon le directeur de l'établissement, Alain Carrié, aucune longueur dans la prise en charge et dans la réactivité des professionnels de santé n'a été observée.

Il ne s'agirait pas d'une allergie aux produits de l'anesthésie, des prélèvements pour vérifier cette hypothèse ont été menés selon la direction de la clinique. Par ailleurs, Eva était accompagnée en amont de l'opération, et comme avant toute anesthésie, elle avait eu des rendez-vous préalables.

Le directeur de la clinique est catégorique : il s'agit bien d'un accident d'anesthésie, mais en revanche les conclusions de de la revue de morbi-mortalité n'ont par permis de définir avec certitude l'enchaînement des événements qui a conduit au décès d'Eva. Alain Carrié se dit très marqué par ce décès; "c'est traumatisant pour tout le monde" reconnait le directeur de la clinique Saint-François, qui explique qu'il aurait voulu pouvoir apporter aux proches d'Eva des réponses plus précises.

Une absence de réponse insupportable pour les proches

Car cette absence de réponse pèse évidement sur les proches de la jeune femme, comme le décrit l'avocat de la maman d'Eva, maître Julio Odetti : "La famille restera toujours dans la souffrance, mais ce qui peut un peu apaiser cette souffrance, c'est au moins que l'on mette des mots sur ce qu'il s'est passé; et pour l'instant, on ne désigne aucun coupable. Et ça, quand vous perdez votre femme ou votre fille de 29 ans, dans le bloc opératoire, c'est encore plus terrible (...) Qu'est-ce qui a fait que cette jeune fille a eu brutalement une insuffisance respiratoire, en l'espace de dix minutes ?" questionne également l'avocat.

loading

Pour maître Julio Odetti, il ne s'agit pas d'une question d'indemnisation pour la famille : "Il n'y a pas d'argent qui peut compenser ça. Mais en revanche, ces gens veulent savoir pourquoi leur fille est morte, et est-ce que c'est un problème qui peut être lié à une erreur médicale".

Un médecin expert chargé d'examiner le dossier

Cette question a été confiée à un médecin-expert qui se trouve à Tours par le juge des référés, saisi pour rendre une expertise judiciaire concernant le décès d'Eva. Pour tenter de déterminer les causes de la mort, il s'appuiera sur le dossier médical de la jeune femme, mais il interrogera également les professionnels de santé présents à l'opération.

Deux hypothèses ensuite : l'expert-médecin parvient à déterminer les causes du décès, et dans ce cas là, une réponse sera apportée**. S'il ne parvient pas à déterminer ces causes, une exhumation du corps peut être demandée** pour une autopsie (mais ca n'est pas automatique, et il faut alors passer par la justice pénale dans le cadre d'une procédure pour homicide involontaire).

Quelle que soit l'issue de cette expertise, les proches d'Eva sont déterminés à rester mobilisés. "On espère que d'ici fin juin on aura les réponses à nos questions. Et si on en a pas, on continuera. Jusqu'au bout. Il faut qu'on sache; pour nous mais surtout pour ses filles (...) Dans cinq ans, la plus grande va nous poser des questions : 'qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi maman est partie ?' et nous il faut qu'on puisse y répondre" explique sa meilleure amie Coralie.