Une jeune maman retrouvée morte dans un étang à La Baconnière, son fils s'en sort miraculeusement

Ce sont des promeneurs qui font la macabre découverte vendredi 15 octobre en début de matinée, selon les informations du maire de La Baconnière. Le corps de la jeune femme flotte dans l'étang. Elle a plongé dans l'eau avec son fils de 9 ans. Selon les gendarmes, il est attaché à elle mais il s'en sort miraculeusement.

Les témoins le retrouvent sur les berges et s'occupent tout de suite de lui. Ils réchauffent l'enfant et appellent les secours qui tentent de réanimer la maman. Les pompiers y parviennent mais la jeune femme, dans un état critique, est transportée à l'hôpital de Rennes où elle décède plus tard dans la journée.

Qu'est-ce qui a poussé cette maman à se jeter dans un étang avec son fils ? La thèse du suicide est probable. La gendarmerie et le parquet de Laval ont ouvert une enquête pour éclaircir les causes de ce drame.

Plus d'informations à suivre.