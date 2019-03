Une jeune maman suspectée d'avoir tué son bébé de trois mois à Béziers

Béziers - France

Une femme de 25 ans est soupçonnée d'avoir involontairement tué son bébé de trois mois mardi dernier à Béziers. C'est elle-même qui a appelé les secours en constatant son enfant ne respirait plus. A l'arrivée des pompiers, le bébé était mort et présentait de nombreuses traces de coups, des bleus, des morsures et des fractures récentes et plus ancienne aussi.

La maman a été placée en garde à vue, et mise en examen pour violence ayant entraîné la mort dans intention de la donner. L'autopsie a été réalisée la semaine dernière, mais pour l'heure les raisons de la mort du nourrisson restent inconnues. Des recherches complémentaires sont en cours.

Cette maman vit seule depuis deux ans dans son appartement HLM route de Saint-Pons à Béziers, seule avec ses trois enfants nés de père inconnu, un petit de deux ans, et deux jumeaux de trois mois, dont l'un des donc décédé. Très discrète, ses voisins la connaissaient à peine, ils n'avaient même vu qu'elle était enceinte.

Au cours de sa garde à vue, la jeune femme est resté dans le déni des violences, elle n'a jamais reconnu avoir maltraité son enfant. Elle a été placée en détention provisoire.

L'enquête devra déterminer si les deux autres enfants ont subi des violences.