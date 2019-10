Une jeune Lavalloise tuée dans un accident de la route dans l'Orne ce samedi soir

Une voiture et un camion sont entrés en collision ce samedi 5 octobre dans l'Orne. Cet accident a fait cinq victimes originaires de la Mayenne et de la Sarthe. Une jeune Lavalloise de 21 ans a perdu la vie, un homme de 20 ans a aussi été gravement blessé.

Département Mayenne, France

Un accident de la route dans la nuit de ce samedi 5 octobre à Couterne dans l'Orne a fait cinq victimes dont une Lavalloise qui a perdu la vie. A 21h40, une voiture et un camion sont entrés en collision dans le centre du bourg, au carrefour des RD916 et RD976.

Dans la voiture qui venait de Lassay-les-Châteaux au nord de notre département, il y avait cinq personnes originaires de la Mayenne et de la Sarthe. C'est la passagère avant, une jeune Lavalloise de 21 ans qui est décédée.

"J'ai vu que les pompiers ont tout fait pour la sauver. Ils ont découpé le toit de la voiture, ils ont essayé de la réanimer mais la portière était tellement pliée, enfoncée sur elle", explique Daniel Durand, le maire de Couterne dans l'Orne qui était sur place.

Un mort et un blessé grave

Parmi les autres passagers de la voiture, un jeune homme de 20 ans a été gravement blessé. Il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Caen. Son pronostic vital est engagé.

Les trois autres jeunes passagers de 19, 22 et 23 ans sont eux blessés plus légèrement, rapporte France Bleu Normandie. Ils ont été transportés dans les hôpitaux de Flers et de La Ferté-Macé. Le conducteur du poids lourd, choqué, a été pris en charge par la gendarmerie.

Une enquête de la gendarmerie a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Les premières hypothèses laissent penser que la voiture aurait grillé un stop, avant d'être percutée par le camion sur le côté droit.