Une jeune Montluçonnaise décédée dans un accident de la route

Une femme de 24 ans originaire de Montluçon est décédée, et deux autres jeunes femmes gravement blessées, dans un accident de la route à Marcillat-en-Combraille, au lieu-dit Besseigeat dans l'Allier, samedi 8 mai. L'accident mortel s'est produit aux alentours de 13h20.

La conductrice de 22 ans, originaire de Pionsat, dans le Puy-de-Dôme, a perdu le contrôle de sa voiture en sortie de virage, sur la route départementale RD1089 pour des raisons encore inconnues. Son véhicule a percuté le mur d'enceinte d'une ferme. Elle a été transportée au centre hospitalier de Montluçon. La passagère de 24 ans habitant Montluçon n'a pas pu être réanimée par les secours et est décédée sur place. L'autre passagère, âgée de 25 ans et résidant à Terjat, a été héliportée au CHU de Clermont-Ferrand. Son pronostic vital est engagé.

Dix-sept sapeurs-pompiers de Montluçon, Marcillat-en-Combraille et Pionsat se sont rendus sur place avec six véhicules, le SAMU et l'hélicoptère Dragon 63. Ils étaient sous le commandement du lieutenant Rudy Dumartin. Huit gendarmes issus des brigades de Commentry/Marcillat-en-Combraille, de Montluçon et de la brigade de la gestion des événements, étaient également sur les lieux. De même que Patrick Capon, le maire de Marcillat-en-Combraille. La communauté de brigades de Commentry/Marcillat est en charge de l'enquête pour déterminer les circonstances de l'accident.