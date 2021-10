Une jeune radicalisée de Béziers soupçonnée d'avoir formé un admirateur d'Hitler

Un jeune homme soupçonné de vouloir commettre une tuerie de masse dans son ancien lycée et une mosquée le jour de l'anniversaire d'Adolf Hitler a été mis en examen et écroué ce vendredi. Une information révélée par le journal Le Parisien. Ce jeune homme, né en 2002 et qui vivait en Seine-Maritime, a été interpellé mardi. Il a été mis en examen quatre jours plus tard pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle".

Il avait été repéré par les enquêteurs de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, car il était en contact sur une boucle Telegram avec une femme de 18 ans originaire de Béziers. Cette jeune femme a été mise en examen et écrouée début avril pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. Elle est pour sa part soupçonnée d'avoir projeté un attentat contre une église dans l'Hérault.

La jeune femme échangeait avec lui sur le maniement des armes et les méthodes pour fabriquer une bombe artisanale.

Dans des échanges sur plusieurs réseaux sociaux, cet homme évoquait sa volonté de commettre une tuerie de masse dans son ancien lycée ainsi que dans une mosquée à proximité de ce lycée, le 20 avril 2022, jour de la date anniversaire d'Adolf Hitler, selon une source proche de l'enquête.