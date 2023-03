Une jeune randonneuse disparue à Gourette retrouvée décédée

Les pompiers et gendarmes de haute montagne se sont mobilisés à Gourette ce week-end pour retrouver une jeune randonneuse de 21 ans portée disparue depuis le samedi 25 mars dans le secteur de Béost. Après des recherches lancées en soirée samedi, le corps de la jeune femme a finalement été retrouvé ce dimanche.

D'après la gendarmerie, elle était partie randonner seule dans le secteur du Col de Tortes le samedi et n'avait plus donné de nouvelles. Ce sont des amis, inquiets de ne pas la voir revenir, qui ont donné l'alerte. Le parquet de Pau confirme qu'il s'agit très probablement d'un accident. Elle aurait chuté seule d'une dizaine de mètres.

Des opérations de reconnaissance aériennes et terrestres ont été réalisées dans la zone afin de la retrouver. Des équipes de montagne, accompagnées de chiens, l'ont recherchée à Gourette et aux alentours. Dans les airs, un hélicoptère Dragon 64 et des drones ont aussi quadrillé le secteur. La gendarmerie a ensuite pris le relais des opérations, et a retrouvé le corps de la jeune randonneuse.