Une skieuse de 20 ans meurt dans un accident à Prémanon

Une skieuse de 20 ans, étudiante à Dijon, est morte ce dimanche dans un accident de ski ce dimanche à la station des Jouvencelles à Prémanon dans le Jura. Elle a fait une sortie de piste et a heurté un rocher.

Prémanon, France

Les pompiers sont intervenus ce dimanche vers 11h à la station de ski des Jouvencelles à Prémanon dans le Jura pour tenter de sauver une skieuse de 20 ans. La jeune femme, visiblement débutante, faisait partie d'un groupe de huit personnes. Alors qu'elle entamait sa descente, elle a fait une sortie de piste et a percuté un rocher. Elle venait de fêter son anniversaire et était originaire de Montchanin en Saône-et-Loire et étudiante à Dijon.

Selon le directeur d'exploitation de la station des Rousses, Pierrick Amizet, la piste n'était pas verglacée. "Le temps était plus humide, et les températures étaient douces", a-t-il expliqué.

Une enquête est ouverte

Sur place, les pompiers du Groupe de Recherche en Milieu Périlleux (GRIMP), l'équipe du SAMU n'ont pas pu sauver la jeune femme. Les gendarmes du Jura ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident. Très choqués, les membres du groupe ont été pris en charge.