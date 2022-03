Une jeune Tarbaise de 26 ans condamnée à de la prison ferme pour conduite sous stupéfiant en récidive

Le tribunal de Tarbes a condamné une jeune femme à six mois de prison ferme, pour conduite sous stupéfiant en récidive. Par ailleurs, elle est poursuivie pour homicide involontaire dans une autre affaire où elle avait pris du cannabis et qui doit être jugée le mardi 15 mars.

Une jeune femme de 26 ans écope d'une peine de six mois de prison ferme. C'est la décision rendue ce jeudi par le tribunal de Tarbes. La femme était jugée pour conduite sous stupéfiant en récidive, contrôlée positive le 26 février dernier à Boulin. Elle avait déjà été condamnée pour des faits similaires en 2019 et 2021. Mardi prochain elle doit de nouveau être jugée au tribunal Tarbes mais dans un autre dossier, pour homicide involontaire. En mai 2019, elle avait consommé du cannabis et avait pris le volant, elle avait eu un accident avec une autre voiture, la collision avait notamment causé la mort de son petit frère.

La question de l'addiction

À l’audience ce jeudi, le tribunal a pointé du doigt le problème de l'addiction et l'absence de prise de conscience de la prévenue malgré le drame survenu dans sa vie. La jeune femme à la barre pleure beaucoup. Elle dit à ses parents qui sont dans la salle : "Désolée maman, désolée papa, je suis déçue de moi de ne pas avoir arrêté de fumer." Son avocate, Me Lorea Chipi, parle d'une "addiction sévère, massive".

Mais c’est sur ce point que se logent les questions et les incompréhensions de la juge, Elisabeth Gadoullet : "Comment expliquez-vous la récidive après l’accident que vous avez eu et pour lequel vous êtes poursuivie pour homicide involontaire ?" "Je ne me sentais pas bien répond la prévenue. Je me suis renfermée sur moi même, c’est un engrenage." "Mais vous avez fait des stages de sensibilisation aux dangers du cannabis au volant, vous étiez avertie" insiste le tribunal. La femme s'explique, penaude : "Je n’en ai pas pris conscience."

Un nouveau drame pourrait survenir - Pierre Aurignac, le procureur de Tarbes

Le procureur de la République de Tarbes, Pierre Aurignac, estime que "les enseignements donnés par la vie ne sont ni compris ni entendus". Il questionne : "Un nouveau drame pourrait survenir et je dirais quoi à l’heure où la justice devrait rendre des comptes ? Que cette jeune femme était déprimée et qu’elle n’avait pas la force de se soigner ? Qu’on soit en dépression ou pas, on n’a pas le droit de trouver un justificatif au fait de pouvoir commettre ce genre de drame."

Le procès avant le procès

"Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de pression à l'approche du procès, de la confrontation avec la loi, confie Me Chipi. Elle sait qu'elle est une délinquante de la route mais elle n'est pas que cela, c'est aussi une maman qui a fait des études et qui travaille." Son procès pour homicide involontaire doit se tenir le mardi 15 mars au tribunal de Tarbes. Elle comparaîtra pour cet accident datant du 17 mai 2019, survenu à Boulin. Son petit frère est décédé, il était passager dans la voiture, tout comme sa sœur, grièvement blessée dans le choc. Dans le véhicule percuté en face, la conductrice a également été blessée ce jour-là.