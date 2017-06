Une jeune tourangelle lance un appel après la disparition inquiétante de son frère à Londres

Romain Moulucou, 34 ans et habitant à Paris, n'a pas donné signe de vie à ses proches depuis qu'il est parti en Grande-Bretagne, le lundi 29 mai. Sa famille, et notamment sa sœur qui habite Tours, a signalé mardi au quai d'Orsay, sa possible disparition.

Alors que le dernier bilan officiel des victimes françaises dans l'attentat de Londres fait état de trois morts et huit blessés, la famille d'un jeune Français d'origine guyanaise a signalé mardi au quai d'Orsay sa possible disparition. Il n'est cependant pas compté officiellement comme disparu car il n'a pas été établi avec certitude qu'il se trouvait à Londres au moment de l'attaque, samedi.

Romain Moulucou, 34 ans, et habitant à Paris, n'a pas donné signe de vie à ses proches depuis qu'il est parti en Grande-Bretagne, le lundi 29 mai dernier, en prenant un autocar reliant Paris à Londres. Son téléphone a été "borné" une dernière fois en France sur une autoroute des Hauts-de-France, et son ultime photo postée sur les réseaux sociaux montrait la mer. Elle était prise depuis un ferry.

Depuis, le jeune homme n'a plus donné de nouvelle. "Il n'a pas dit qu'il allait bien, après les attentats, il n'a pas appelé pour l'anniversaire de ma mère, qui était le premier juin. Peut-être qu'il n'a pas de moyen de communication, mais on se demande", a expliqué à nos confrères de franceinfo sa sœur, Solène Moulucou.

La jeune femme, qui vit à Tours, a signalé cette disparition inquiétante, et explique qu'elle ne se serait "pas inquiétée s'il n'y avait pas eu ces attentats." Le jeune homme était censé rentré en France le jeudi premier juin, mais il lui arrivait parfois de changer ses plans aux derniers moments, a également indiqué Solène Moulucou.