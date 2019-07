Une jeune touriste belge entre la vie et la mort à Annecy après un accident de scooter

Annecy, France

Une jeune touriste belge de 22 ans est ce mardi soir entre la vie et la mort au centre hospitalier d'Annecy après un accident de scooter en début de matinée rue de la gare, dans le centre-ville d'Annecy.

La jeune femme, et son compagnon venaient de louer chacun un deux-roues, et de s'équiper de gants et casque, mais au moment de prendre la route, pour une raison inexpliquée, la vacancière a pris de la vitesse, traversé la chaussée de l'avenue de Chambéry, et foncé tout droit, s'encastrer dans la vitrine d'un cuisiniste.

Le couple de vacanciers étaient titulaires du BSR, le brevet de sécurité routière.

Touchée à la carotide, la jeune femme a perdu beaucoup de sang. Son pronostic vital est engagé.