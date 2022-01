Un jeune transgenre de Montpellier emmené de force pour subir une "thérapie de conversion" dans le Loiret ?

L'affaire agite les réseaux sociaux. Un jeune mineur transgenre, étudiant à Montpellier, aurait été "enlevé" par sa famille pour être conduit de force dans un centre pour y subir une "thérapie de conversion" dans le Loiret. Le parquet a ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration.

Le jeune homme n'a plus donné signe de vie depuis jeudi

La vidéo circule sur les réseaux sociaux depuis ce week-end. On y voit une jeune femme dénoncer l'enlèvement de son colocataire par ses parents la semaine dernière. Le jeune colocataire, né femme, aurait en effet annoncé à sa famille qu'il souhaitait désormais être considéré comme un homme. Ces derniers n'auraient pas du tout accepté cette transition et auraient très mal réagit.

Dans une autre vidéo (non publique) que s'est procurée l'association Fierté Montpellier Pride, on entend les parents du jeune Enzo, 17 ans, lui reprocher sa transidentité : "Tu vas tuer tes grands-mères, tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi".

Le jeune transgenre, étudiant aux Cours Florent à Montpellier, aurait ainsi été conduit de force par sa famille dans un centre dans le Loiret pour y subir une "thérapie de conversion".

Les réseaux sociaux relaient aussi des échanges de SMS entre le jeune étudiant et sa petite amie. Mais depuis jeudi, cette petite amie n'a plus aucun contact avec Enzo qui semble ne plus être en possession de son téléphone portable.

Le parquet de Montpellier a été alerté par l'association Fierté Montpellier Pride : "Nous avons été informés de la disparition d’une personne mineure qui aurait été conduite sous la contrainte dans un lieu à déterminer afin d’y subir une 'thérapie de conversion'. Les mêmes faits ont été dénoncés par madame la ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la citoyenneté, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Donnant suite à ces signalements, le parquet a ouvert ce jour une enquête préliminaire des chefs d’enlèvement et séquestration".

De son côté, France Bleu Orléans indique que la gendarmerie de Beaune-la-Rolande, dans le Loiret, va réaliser plus de patrouilles mais n'a connaissance d'aucun établissement qui pourrait effectuer ce type de thérapie. Le maire de la commune de Juranville (450 habitants), où pourrait se trouver Enzo, n'a aucune information complémentaire à apporter.

L’enquête a été confiée à la direction territoriale de la police judiciaire de Montpellier et à la direction centrale de la police judiciaire.