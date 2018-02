Vannes, France

Anne-Viola était en cours d'algèbre mercredi lorsque les premiers tirs ont retenti. "On ne savait pas vraiment au début que c'était des coups de feu, raconte l'adolescente de 16 ans. Notre professeure a eu le réflexe de nous regrouper tous dans le coin".

Au début, on a cru à un exercice, comme pour les alarmes incendie. Mais quand j'ai entendu les sirènes à l'extérieur, j'ai compris que ce n'était pas normal

Les élèves restent terrés dans leur salle de classe au 2ème étage pendant une quarantaine de minutes. "A un moment, on a entendu quelqu'un frapper contre la porte et crier qu'il était de la police, raconte Anne-Viola. Notre prof nous a dit de rester silencieux, car on n'était pas sûr que la personne était bien un policier. Finalement elle a brisé la vitre de la porte pour ouvrir de l'intérieur. Quand on a vu que c'était bien la police, ça a été le soulagement !". Les forces de l'ordre font alors sortir les élèves en file indienne, les mains sur les épaules de la personne qui les précède.

Quel accompagnement pour les lycéens ?

Depuis, les cours n'ont pas repris. "La semaine prochaine je pense que ce sera pareil", explique Anne-Viola. Des psychiatres sont mobilisés pour accompagner les adolescents, mais elle n'en ressent pas le besoin. "Quelque part, j'ai eu la chance de ne rien voir d'horrible, raconte-t-elle. Lorsqu'on est descendus du deuxième étage, on a juste vu du verre brisé". Elle a pourtant bien du mal à imaginer la reprise des cours, dont la date n'est pour l'heure pas fixée. "On arrive pas trop à imaginer comment ça va se passer parce qu'il y a des personnes qu'on connaissait, une fille de mon cours d'espagnol par exemple, et qu'on ne reverra pas. C'est inimaginable pour nous".

Il y a une famille dont on est très proche qui a perdu une fille, donc on est là pour eux. Ce qui nous plombe aujourd'hui, c'est le deuil.

L'adolescente n'attend qu'une chose : pouvoir se rendre à l'hôpital, rendre visite à sa meilleure amie qui est blessée. "Elle a pris deux balles, mais elle va s'en remettre d'après les médecins. Je n'ai pas encore pu la voir, car sa famille préfère qu'elle ait ses trois opérations avant qu'on vienne. Elle a déjà reçu la visite de Donald Trump".