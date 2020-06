Une adolescente de 17 ans qui faisait son jogging sur les bords de Loire à Sully-sur-Loire, dans le Loiret, a été frappée et violée par un homme mardi dernier dans la matinée. L'homme de 25 ans a été interpellé plusieurs heures plus tard et écroué. La jeune femme a décrit une scène atroce.

Une joggeuse de 17 ans violée et violemment frappée à Sully-sur-Loire, son agresseur interpellé

L'horreur à Sully-sur-Loire (Loiret) mardi 2 juin pour une jeune femme de 17 ans. Alors qu'elle fait un footing sur les bords de Loire, comme à son habitude, vers 11 heures du matin, elle croise un pêcheur, qu'elle aperçoit régulièrement à cet endroit. L'homme l'attrape alors par le bras, l'emmène dans les bois, lui fait subir un véritable calvaire et la viole.

L'homme, interpellé, n'explique pas son geste

L'homme sera interpellé en fin d'après-midi par les gendarmes de la brigade de Gien, à son domicile. Il a été reconnu sur une photo que lui ont présenté les enquêteurs. Sans casier judiciaire, sans histoires, cet homme de 25 ans reconnaît les faits. Il affirme qu'il a croisé cette jeune femme, qu'il la trouve "très belle", mais sans pouvoir expliquer pourquoi il l'a ainsi agressée et violée.

Une scène d'une grande violence

La scène décrite par la jeune joggeuse est terrible : une fois emmenée dans les bois par cet homme "très fort, très costaud", il la frappe violemment à coups de pied et coups de poing, puis la déshabille complètement et tente de la pénétrer, "analement et vaginalement", explique la procureure de la République adjointe d'Orléans Céline Visiedo. Il n'y parvient pas, parce qu'elle se débat, il l'oblige alors à lui faire une fellation.

Elle réussit à s'enfuir, nue

La jeune femme réussira à s'enfuir, nue. Elle croise alors une femme qui la prend en charge et appelle les secours et les gendarmes. Ces derniers, grâce à la description fournie par la victime, font le rapprochement avec l'homme de 25 ans, "parce qu'ils ont une bonne connaissance du terrain et de la population locale", explique Céline Visiedo.

L'homme mis en examen pour viol aggravé et placé en détention provisoire

L'homme doit subir une expertise psychiatrique. Il a été mis en examen pour viol aggravé et placé en détention provisoire ce jeudi soir. La lycéenne, "très choquée", est rentrée chez elle, après avoir subi des examens à l'hôpital.