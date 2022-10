Une joggeuse de 21 ans violée à Bruges

Les faits se sont produits à Bruges, le 16 octobre en fin de journée. Alors qu'elle était en train de faire de la course à pied au niveau de la piste cyclable qui longe la rocade extérieure, une jeune femme de 21 ans a été violée. Un homme, armé d'un couteau à pain, l'a emmenée de force dans une zone boisée et l'a contrainte à lui faire une fellation. Le suspect lui a également tailladé le mollet, précise le parquet de Bordeaux .

Après la fuite de son agresseur, la victime a réussi à regagner son domicile à Bruges et a été prise en charge par le Samu. Elle a ensuite porté plainte, et a été examinée par la médecine légale. Les résultats de cet examen et des prélèvements réalisés ne sont pas encore connus.

Un portrait robot du suspect doit également être réalisé ce mercredi, dans le cadre de l'enquête ouverte pour "viol sous la menace d'une arme" par le parquet de Bordeaux, et confiée à la sûreté départementale.