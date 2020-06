Une joggeuse violemment agressée à Toulouse, le suspect arrêté grâce à des témoins

Une joggeuse toulousaine a été battue à plusieurs reprises à coups de pied, dimanche matin. Elle s'en sort grâce à l'aide de passants qui sont parvenus à faire fuir son agresseur avant de lui courir après et l'arrivée d'une patrouille de police secours. L'homme doit être jugé ce mercredi.

Le 31 mai vers 10 heures du matin, une femme de 29 ans sort de chez elle faire son footing à Toulouse lorsqu'elle se fait repérer. Un homme qui en veut à son téléphone portable la suit et cherche à le lui dérober, boulevard de la Marne, le long du canal du midi. Il s'en prend à elle, lui assène plusieurs coups de pied au visage, dans le dos et au ventre. Trois témoins qui assistent à la scène tentent de l'arrêter, il prend la fuite avant d'être rattrapé par ces trois passants et une patrouille de police secours appelée sur les lieux.

21 jours d'ITT

Le suspect de 27 ans, lui aussi Toulousain, est placé en garde à vue au commissariat avant d'être présenté, ce mardi matin au parquet et jugé, en comparution immédiate, ce mercredi matin au tribunal de Toulouse. Il était déjà connu des services de police. Lui aussi est Toulousain. La victime, sérieusement blessée, écope de 21 jours d'ITT (incapacité temporaire de travail).