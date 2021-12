Une journaliste agressée par des squatteurs à Toulouse, la Dépêche du Midi réagit

Une journaliste de la Dépêche du Midi a fait l'objet d'agressions répétées la semaine dernière à Toulouse. Elle réalisait un reportage sur une maison squattée, dans le quartier Bourrassol. La journaliste s'y est rendue sans incident le jeudi, elle a en revanche été accueillie par des insultes, des jets d'œufs et d'eau le lendemain. Plus grave, le samedi, alors qu'elle se trouvait dans un bar-restaurant, la fait-diversière a visiblement été suivie par des militants qui lui ont réservé le même sort que la veille.

"Elle a été clairement identifié, sans doute suivie, c'est grave." - Lionel Laparade, rédacteur en chef de la Dépêche du Midi

Une violence envers les journalistes banalisée

Cette agression fait suite à une tentative d'incendie volontaire au siège de la Dépêche du Midi, en mars dernier. Il s'agissait de militants "antifas" qui ont revendiqué leur geste, suite à la diffusion d'articles sur une autre affaire de maison squattée à Toulouse, celle très médiatisée de Roland. "Demain, il y aura des sujets dont on ne devra pas parler pour ne pas contrarier telle ou telle communauté", se désole le rédacteur en chef.

"Il y a un problème de société qui n'accepte plus le débat et la contradiction."

Qui est responsable de ce climat de haine envers les journalistes ? Il y a certains politiques, rappelle Lionel Laparade comme Jean-Luc Mélenchon, qui a justifié la violence envers les médias. Il y a surtout les réseaux sociaux, "on est dans notre entre-soi sur des idées, on n'a plus l'habitude d'entendre une opinion contraire".