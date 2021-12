Une journée d'action de la justice à Nancy pour dénoncer un manque de moyen et de personnel

Le monde de la justice se mobilise partout en France, à l'appel de 17 organisations syndicales et professionnelles ce mercredi. Avocats, greffiers, magistrats cessent le travail pour réclamer plus de moyens. A Nancy, le rassemblement est donné pour 12H30 devant la cité judiciaire.

La justice est en grève, mercredi 15 décembre. Tous les corps de métiers, que ce soient les greffiers, les avocats ou les magistrats sont appelés à se mobiliser dans l'objectif de dénoncer le manque de moyens, et de temps pour traiter les dossiers. A Nancy, le rassemblement va se tenir à 12H30, devant la cité judiciaire.

Des services en sous-effectif

Le Garde des Sceaux a tenté de désamorcer la mobilisation, en affirmant que le budget de la justice avait augmenté de 30% ces cinq dernières années. "Une goutte d'eau" selon Maurice Schreyer secrétaire régional adjoint de la CFDT Interco Justice Lorraine, invité de France Bleu. "Entre les vacances de postes et les absences, c'est 15% des effectifs en moins à la cour d'appel de Nancy. Le service administratif régional de Nancy est à -21%. Tout cela un manque de moyens et de personnel". A cela s'ajoutent des équipements "obsolètes" et "inadaptés". "Et cela se traduit pour le justiciable par des délais impossibles", poursuit Maurice Schreyer.

On utilise des petits cahiers et des répertoires comme il y a cinquante ans.

Une mobilisation qui se tient alors que les états généraux de la justice, lancés il y a deux mois par le gouvernement, sont en cours. Mais pour Maurice Schreyer, c'est un écran de fumée. "C'est le genre de chose qu'il faut faire au début d'un quinquennat, le gouvernement risque de refiler la patate chaude au prochain. Donc on en attend strictement rien." Les conclusions de ces consultations sont attendues pour le début de l'année 2022.