Une journée taurine au profit des enfants des hôpitaux de Nîmes et Arles dénoncée par l'Alliance Anticorrida

Peut-on être favorable à la tauromachie, et au prétexte d'une journée taurine, faire un don financier au profit d'enfants malades et hospitalisés ? Pour l'alliance anti-corrida, c'est non. En cause : l'initiative de l'association « un toro pour un rêve d’enfant » dont le président est le matador nîmois Marc Serrano, un festival caritatif qui se déroulera le dimanche 30 octobre dans les arènes de Méjanes, en Camargue (Bouches-du-Rhône). Les bénéfices de la journée sont promis aux services de pédiatrie des hôpitaux de Nîmes (Gard) et Arles. "Il s’agira d'une corrida particulière, dite de « bienfaisance » et exemptée de TVA avant laquelle les taureaux, souvent de « deuxième choix », subiront une amputation à vif des cornes ! En acceptant l'argent issu d'un spectacle qui supplicie des animaux, c'est donc l'image des enfants malades qui se met au service de la tauromachie. Et non l'inverse, dénonce Claire Starozinski, présidente de l'Alliance Anticorrida dans un communiqué publié ce vendredi. Une tauromachie moribonde qui tente de redorer son blason, se voulant inattaquable à défaut d'être indéfendable. Mais les enfants qui souffrent, principaux intéressés, savent-ils vraiment de quoi il s'agit ? Et supporteraient-ils de voir les sévices infligés aux taureaux en leur nom ? Permettez-moi d'en douter...".

"Ce que je déplore, humainement parlant, c'est qu'en plus leur seul moyen d'exister, c'est d'essayer de mettre la pression à des associations ou des hôpitaux pour qui vont les dons. Mais à part empêcher ça, il n'y a pas de contrepartie" Marc Serrano

Le parrain : l'architecte Rudy Riciotti

Tous les acteurs sont bénévoles : les toreros se produiront gracieusement. Chaque ganadero a cédé gratuitement aussi un toro ou novillo. L’affiche a été offerte par le peintre Diego Ramos et le logo de l’association a été réalisé gracieusement par le peintre Loren. Les bénéfices du festival iront aux services de pédiatrie des hôpitaux de Nîmes et Arles à part égale.

"Les détracteurs peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est tout simplement une mobilisation du milieu taurin, à travers une cause noble, plaide Marc Serrano. Ceux qui nous critiquent, j'aimerais les voir en faire autant. "On va supplicier des taureaux et on se retrouve avec des gens qui vont donner la recette de cette tuerie -parce que c'est ni plus ni moins qu'une tuerie- à des enfants pour des activités ludiques, réplique Claire Starozinski, sur France Bleu Gard Lozère_. Mais est-ce que les enfants savent vraiment ce qu'on a fait en leur nom ? En fait, ce n'est pas la tauromachie qui se met au service des enfants malades, c'est l'image des enfants malades qui se met au service de la tauromachie_".



"En fait, ce n'est pas la tauromachie qui se met au service des enfants malades, c'est l'image des enfants malades qui se met au service de la tauromachie" Claire Starozinski, Présidente de l’Alliance Anticorrida

Un partisan de l'Alliance Anticorrida, notamment, a proposé aux hôpitaux de verser de sa poche 1 000 euros pour financer leurs projets, s'ils "refusent dans l’ensemble cette offre gênante et tachée de sang".

La journée débutera à dix heures par une rencontre entre les élèves des écoles taurines de Béziers, Arles, CFT Adour Aficion, AFAP et Escuela de Cataluña. Un vote du public permettra de désigner le meilleur de ces jeunes qui combattra le soir un eral (NDLR : jeune toro de deux ans) dans le cadre du festival. L’après-midi à 15 heures le cavalier mexicain Cuauhtémoc Ayala ouvrira un cartel international composé d’Uceda Leal, Marc Serrano, Gomez del Pilar, du novillero Lalo de Maria et du meilleur novillero sans picador de la matinée. Le bétail appartient aux ganaderias Gallon, Cuillé, Tardieu, Margé, Blohorn, El Campo, Pages-Mailhan.