Une jument blessée dans un pré du Val de Saône

Une jument a été découverte sérieusement blessée au niveau du poitrail dans le petit village de Bagnot, en Côte d'Or. Elle a pu être soignée par un vétérinaire et ses jours ne sont pas en danger

Encore un épisode de cruauté envers des animaux et plus particulièrement envers des chevaux. Une jument a été sérieusement blessée au niveau du poitrail dans un pré du village de Bagnot. L'animal a pu être soigné par un vétérinaire et ses jours ne sont pas en danger. Les faits se sont déroulés samedi matin dans un haras qui compte une cinquantaine de pensionnaires. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Beaune.

Cette agression s'ajoute à une série de mutilations de chevaux recensées ces derniers mois.

Début septembre, le propriétaire d'un centre équestre de Côte d'Or avait signalé une intrusion dans son pré, à Losnes, entraînant le déploiement d'un important dispositif de gendarmerie. Plus de 150 enquêtes ont été ouvertes suite à ces mutilations d'équidés, parfois mortelles, survenues dans une vingtaine de départements.

Jusqu'à présent trois enquêtes concernaient des faits commis en Côte-d'Or