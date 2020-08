Une jument retrouvée éventrée à Puyvert dans le Luberon, un poney mutilé

Une jument a été retrouvée sans vie, éventrée dans un pré à Puyvert dans le Luberon. Un poney a été mutilé, son oreille gauche a été coupée. Les faits se seraient produits le week-end dernier, mais le propriétaire qui était en vacances n'a fait la terrible découverte que ce mercredi.

La jument était déjà morte quand il l'a retrouvée dans un pré à l’arrière de la maison. Elle était âgée de 20 ans et le poney a 27 ans. Un vétérinaire est passé ce jeudi après-midi pour soigner le poney qui devrait s'en sortir.

Le poney qui a été mutilé - Franck Tognini

Des cas de mutilations identiques dans une vingtaine de départements

Une plainte a été déposée. La gendarmerie de Cadenet est en charge de l'enquête pour débuter mais elle pourrait très vite être désaisie des investigations pour un service national de recherche, qui prend très au sérieux et centralise les informations sur ces mutilations qui se multiplient depuis quelques semaines. Les gendarmes attirent l'attention des propriétaires de chevaux sur l'importance d'une surveillance régulière de leurs bêtes.

Des cas de mutilations identiques ont été observés sur des chevaux dans une vingtaine de départements en France. Deux nouveaux cas de chevaux mutilés ont été signalés en France ce mercredi. Un cheval a eu l'oreille sectionnée puis a été complètement vidé de son sang à Montceau-les-Mines en Saône-et-Loire. Mardi soir, un poney a eu une oreille entaillée à Ploumilliau (Côtes-d'Armor), avec une plaie de 10 à 12 centimètres.

En un peu plus de six mois, au moins 13 chevaux ont été mutilés et tués à l'arme blanche. A chaque fois, le ou les auteurs ont emporté l'oreille sectionnée. Par ailleurs, plus d'une vingtaine de chevaux ont été blessés.