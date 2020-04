Une kalachnikov découverte dans une maison à Saran

Six membres d'une même famille de Saran sont en garde à vue après la découverte, vendredi soir, dans leur maison d'une kalachnikov cachée sous un lit. A l'origine, la police intervenait pour un simple différent familial.

Le point de départ de cette découverte, vendredi soir, c'est un différent entre 2 frères dans une maison de la rue Erik Satie, à Saran. Une patrouille de la BAC, la brigade anti-criminalité, intervient. Et là, l'un des 2 frères confie qu'il a été menacé avec un fusil d'assaut.

Cachée sous le lit !!

Les policiers demandent à voir l'arme en question. Ils se rendent dans la chambre du frère et découvrent une Kalachnikov, cachée dans un sac, sous un lit. Les six membres de cette famille ont été placés en garde à vue. " Ce ne sont pas des gens particulièrement connus de la police" explique Nicolas Bessone, le procureur de la République d'Orléans. Une enquête a été ouverte pour détention d'arme de guerre et association de malfaiteurs.