Une kalashnikov et un fusil à canon scié découverts dans le coffre d'une voiture

Montoison, France

La découverte est saisissante. Ce sont des policiers enquêtant sur une Clio volée en janvier à Valence qui retrouvent la voiture dans un box à Montoison (Drôme) jeudi dernier. A l'intérieur du coffre, se trouvent une kalachnikov, un chargeur vide, un autre plein, un fusil à canon scié et plusieurs cartouches.

Les deux intermédiaires présumés envoyés en prison

Le locataire du box n'est au courant de rien. C'est son fils qui l'utilise. Le jeune Valentinois de 25 ans, explique que c'est un ami qui a amené la voiture. L'ami en question, un habitant de Romans-sur-Isère âgé de de 22 ans, confirme qu'il a garé la voiture mais lui aussi dit ignorer ce qu'elle transportait et qu'elle était volée. Sont-ils des intermédiaires et pour qui ? Les deux jeunes Drômois ont été envoyés en prison ce mardi soir en attendant leur procès pour détention et recel d'armes prohibées.

Deuxième kalachnikov découverte en un mois

Quant aux armes, elles doivent être analysées pour tenter d'en apprendre davantage. Fait inquiétant : c'est la deuxième fois en un mois qu'une kalachnikov est découverte. Début janvier, une de ces armes de guerre avait été retrouvée dans l'appartement d'un Valentinois impliqué déjà dans une affaire de voiture volée.