A 10h, ce jeudi, la pétition lancée il y a 2 semaines sur change.org avait réuni plus de 4.100 signatures.Objectif : soutenir l'initiative de particuliers, sensibles à la disparition de Maëlys, qui souhaitent que le Président de la République reçoive ses parents.

Le Pont-de-Beauvoisin, France

La pétition est visible depuis 2 semaines sur le site internet change.org. C'est notamment une dame de Limoges qui l'a créée. Elle se dit "touchée par la disparition de Maëlys" et souhaite que ses parents "puissent rencontrer le président de la République." Il est question d'une lettre ouverte à Emmanuel Macron allant dans ce sens. Pour donner un écho à cette initiative, les personnes qui en sont à l'origine ont créée une pétition avec l'espoir qu'elle soit signée par un maximum de personnes.

La lettre à Emmanuel Macron

Lettre ouverte au Président de la République

Monsieur le Président de la République,

Cela fait maintenant plusieurs mois que la petite Maëlys de Araujo a disparu ,laissant ses parents, sa soeur , sa famille ,dans une infinie détresse.

La disparition brutale et odieuse de cette enfant ,alors qu'elle se trouvait dans une salle des fêtes dédiée aux festivités d'un mariage, a profondément marqué les esprits de tout un chacun ,ainsi que l'opinion publique ,sensibilisée au travers des informations données par les médias. Attentive aux développements de l'enquête judiciaire , elle n'aspire qu'à une chose ,que la Justice, avec les moyens d'investigations dont elle dispose, puisse faire la lumière sur ce drame sordide, inacceptable et confondre l'odieux responsable.

Il ne s'agit donc pas de notre part d'entrer dans la voie d'une sorte de "lynchage médiatique" ni de faire pression sur la Justice en se servant de votre intermédiaire. Ce n'est pas notre but ,car nous avons une haute idée de votre fonction de représentant des intérêts supérieurs de notre Pays.

Nous souhaitons simplement vous alerter dans une démarche purement " citoyenne", car vous êtes le garant des Libertés et à ce titre vous ne pouvez rester indifférent sur la situation d'une affaire absolument " hors norme" qui défraie la chronique et préoccupe profondément, dans leur sentiment de stricte humanité ,une majorité de Français.

C'est précisément cette majorité de Français très affectés par cette disparition aux conséquences dévastatrices pour cette famille ,que nous prétendons soutenir, en relayant auprès de vous, leur incommensurable détresse . Dans ce contexte , les parents de Maëlys ont besoin de votre soutien , ne serait ce que sur le plan moral .

Nous agissons en deça de tout parti pris ou polémique qui n'a pas lieu d'être ,en intercédant auprès de votre haute autorité , pour que les parents de Maëlys puissent dans la serénité et la confiance ,obtenir une audience de quelques instants auprès de vous et trouver dans le secret du réconfort de ce rapprochement ,les paroles de confiance , d'apaisement et d'espoir qu'ils sont en droit d'attendre du Président.

En espérant ,Monsieur le Président de la République ,que vous comprendrez les termes de notre démarche et que vous porterez toute votre attention à cette requête , nous vous prions de croire à l'assurance de nos salutations respectueuses.

Patricia et Virginie