Une ligne de bus déviée d'un quartier d'Angoulême après des jets de projectiles

Möbius, le réseau de bus de la STGA dans l'agglomération d'Angoulême ne dessert plus le quartier de la Grande Garenne, le soir à partir de 17h30. Depuis deux semaines, des projectiles sont régulièrement lancés sur des bus de la ligne B. On a franchi un nouveau palier, lundi soir, avec le tir de fusées de feu d'artifice sur le pare-brise d'un des bus. Du coup, pour assurer la sécurité des conducteurs et des passagers, la direction de la STGA a décidé de dévier la ligne B pour qu'elle ne passe plus, à la tombée de la nuit, par le quartier de la Grande Garenne. Elle emprunte maintenant le trajet de la ligne 9 pour relier Basseau par la rue de la Charité, à partir de 17h30 tous les soirs jusqu'à la fin de la semaine. Les arrêts non desservis sont "Schweitzer" et "Grande Garenne", rue des Essarts puis rue Pierre-Aumaître.