Une ligne de vélorail ouvre en gare de Valençay

C'est une première en Berry ! Depuis le début du mois d'août, une ligne de vélorail a ouvert dans l'Indre. Elle relie la gare de Valençay à Veuil, en pleine forêt de Gâtines. Une balade 12 kilomètres aller-retour à parcourir en pédalant sur des rails. Le vélo à assistance électrique est fixé sur des lignes de chemins de fer. La nouvelle attraction touristique doit permettre d'attirer les vacanciers.

Le vélo électrique peut rouler à 20 km/h

Au départ du convoi en gare de Valençay : dix vélorails et autant de familles. Avant d'embarquer, Bertrand Simon, un agent d'exploitation, leur rappelle quelques consignes de sécurité. "Quand vous arrivez à un passage à niveau, il Il est recommandé de vous arrêter puis de repartir", prévient-il. Maintenant, il ne reste plus qu'à allumer les moteurs et pédaler.

Les dix vélorails partent de la gare de Valençay © Radio France - Justine Claux

Les engins roulent sur les voies ferrées jusqu'au terminus, le lieu-dit "La Gauterie" à Veuil. 12 kilomètres de balade aller-retour en plein coeur de la forêt de Gâtines, de quoi combler les visiteurs. "C'était trop bien, en plus, c'est calme", se réjouit la petite Léna. "Le matériel est très propre et adapté à tous, c'est à faire", ajoute son-grand père.

Catherine, une maman venue avec ses deux enfants, trouve également l'activité idéale à faire en famille. "C'est sympa pour les enfants. En plus, moi, je n'ai rien fait, c'est encore mieux", plaisante-t-elle. Certains font travailler leurs mollets plus que d'autres. Malgré les montées et les descentes, Xavier l'assure : "ce n'est pas trop dur de pédaler, avec l'assistance électrique, ça passe tout seul". Il faut dire que les vélorails sont plutôt rapides, ils peuvent grimper jusqu'à 20 km/h.

Attirer les touristes et sensibiliser à l'environnement

Avec cette nouvelle attraction en gare de Valençay, la société d'animation du Blanc-Argent (SABA), à l'origine du projet de vélorail, espère attirer les touristes. "C'est une animation de plus en gare de Valençay. Avec le château et le musée de l'automobile, ça nous permet de garder les vacanciers un peu plus longtemps dans le coin", assure Bertrand Simon, agent d'exploitation.

Le vélorail traversant la forêt de Gâtines, les agents d'exploitation sensibilisent les visiteurs à la protection de l'environnement © Radio France - Justine Claux

Le vélorail permet également de sensibiliser à l'environnement et à la protection de la forêt de Gâtines. "On a un impératif de protection de cette forêt, insiste Dominique Regnault-Compain, responsable de la SABA. Pour éviter les incendies, il est interdit de fumer à bord". La SABA mène également une mission de nettoyage, "nous inspectons régulièrement la voie ferrée pour ôter les bouteilles et les sacs plastique que l'on trouve", ajoute-t-il. Le succès est au rendez-vous. Avec plus d'une centaine de réservations par jour, le vélorail affiche souvent complet.

Bientôt un train à vapeur ?

Un autre projet ferroviaire pourrait voir le jour en gare de Valençay. "Nous aimerons mettre en place un train à vapeur entre Valençay et Écueillé. Nous avons déjà la rame, la locomotive à vapeur et les cinq nouvelles voitures, elles sont actuellement en cours de restauration, explique Dominique Regnault-Compain. Mais cette opération a un coût, on va donc la financer grâce aux recettes fournies par le vélorail".

Le vélorail est ouvert tous les jours jusqu'au 30 août, sauf les mercredis et les dimanches. Trois créneaux sont proposés : 10h30, 14h30 et 16h50. Le tarif s'élève à 12 euros par adulte et 5 euros par enfant de 4 à 11 ans. Le vélorail est gratuit pour les moins de 4 ans. Une billetterie se trouve en gare de Valencay. Il faut obligatoirement réserver en appelant au 07.81.04.61.32. La SABA recherche également des bénévoles pour aider au maintien du vélorail.