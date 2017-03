Une livraison de 12 kilos de khat interceptée par les douanes à Pau

Les douanes ont intercepté deux colis de 8 et 4 kilos qui contenaient du khat, une plante africaine euphorisante et stimulante. Le destinataire, un djiboutien de 30 ans qui vit à Pau a été arrêté.

Un djiboutien a été arrêté ce jeudi matin par la police judiciaire à Pau. Il a 30 ans. Il est juriste. Il vient de finir un master 2 de droit international à l'université de Pau. Il a été interpellé parce qu'il est le destinataire de deux colis contenant de la drogue. Ce colis a été repéré à l'aéroport par les douanes. Les douaniers ont donc pisté le colis pour arrêter le destinataire, chez lui, au moment de la réception des paquets. Les colis contenaient une drogue un peu particulière : le khat.

Des feuilles que l'on mâche

Le khat est une plante africaine. Djibouti en produit beaucoup mais ces deux paquets venaient d'Ethiopie. Comme pour la coca, on mâche les feuilles. Ça a un effet stimulant et euphorisant comparable aux amphétamines. L'homme a donc reçu ce colis qui a été repéré et intercepté par les douanes à Pau. 12 kilos répartis dans deux paquets. Le khat se vend 1000 euros le kilo. Donc la valeur de ces colis est conséquente : 12 000 euros. Pendant sa garde à vue il a reconnu connaitre le contenu, mais a assuré qu'il n'en consomme pas personnellement. Il dit qu'il renvoie ces colis vers d'autres pays d'Europe et qu'il est contraint de le faire, sans vouloir en dire plus. Il a même confessé qu'il avait déjà reçu trois colis de 10 kilos chacun il y a quelques semaines. Le jeune homme a été remis en liberté sous contrôle judiciaire ce vendredi. Il sera jugé en comparution immédiate ce lundi.