Une livraison record de cocaïne interceptée à l'aéroport de Bâle-Mulhouse

603 kg de cocaïne qui transitaient par un avion privé ont été saisis par la Gendarmerie Nationale à l'aéroport de Bâle-Mulhouse le 16 mai dernier. Il s'agit, selon Europol, de la plus grosse livraison de cocaïne par avion privé sur le sol européen. Son interception a nécessité un an d'enquête.

Mulhouse, France

C'est une saisie record pour la Gendarmerie Nationale appuyée par Europol, elle a intercepté 603 kilos de cocaïne dans un avion privé à l'aéroport Bâle-Mulhouse le 16 mai dernier, elle l'annonce ce jeudi dans un communiqué. Cette saisie est l'aboutissement d'un an d'enquête entre les polices de plusieurs pays européens. L'opération a également permis d'arrêter trois personnes.

Un avion privé a atterri le 16 mai à l'EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg avec 603 kilos de cocaïne à 90 % pure, importée d'Uruguay. Les enquêteurs issus de plusieurs pays, dont la France, et coordonnés par Europol et la DEA (Etats-Unis) avec l'appui de Frontex surveillaient l'avion. Ils ont intercepté la marchandise et arrêté trois suspects dont l'une des têtes de réseau sur le tarmac.

Cette saisie est le fruit de plus d'un an d'enquête. Elle a permis de remonter "un groupe criminel des Balkans suspecté d'importer, de financer et de distribuer de grandes quantités de cocaïne depuis l'Amérique du Sud" vers l'Europe et l'Asie.

Une réseau mondial

Cette enquête internationale a également permis de traquer le réseaux ailleurs en Europe et en Asie et de réaliser une autre saisie de 421 kilos de drogue à Hong-Kong. Deux millions d'euros en coupures et des produits de luxes estimés à un million d'euros ont également été saisis. En tout, 16 personnes ont été arrêtées à travers le globe.