Une lueur d'espoir pour Valérie, qui se bat pour faire reconnaitre son statut de mère

Le combat de Valérie continue. Depuis 2018, elle se bat pour adopter légalement les trois enfants qu'elle a eu avec son ex-compagne Sandrine (les prénoms ont été changés). Les deux femmes ont eu une fille, et des jumeaux via une Fécondation In Vitro (FIV), en Espagne. C'est Sandrine qui les a portés, elle est donc leur mère biologique. Problème, les deux femmes ont divorcé en 2018, quelques semaines avant la finalisation de la procédure d'adoption entreprise par Valérie. Or, pour lancer ces démarches, il fallait jusqu'à présent le consentement du parent biologique, ce qu'a refusé Sandrine une fois le divorce prononcé.

"Je suis un parent comme tous les autres"

Valérie n'a donc presque aucun droit. Elle a obtenu la garde alternée des trois enfants, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires en prouvant que le projet d'enfants avait été conçu à deux et qu'elle était déjà dans le cadre familial à la naissance des enfants. Mais elle veut aller plus loin et être reconnue comme leur mère aux yeux de la loi. "Je me considère comme leur mère, eux me considèrent comme ça, ils m'appellent mamoune. Je suis un parent comme tous les autres sauf que sur la partie légale ça n'apparaît pas". Elle n'a donc pas accès à leur scolarité, ou à leur suivi médical par exemple.

Depuis peu, elle a pourtant une lueur d'espoir. Un nouvel amendement de la loi bioéthique pris en 2022 prévoit que le consentement du parent biologique n'est plus nécessaire pour adopter. En clair, Valérie pourrait entreprendre les démarches d'adoption sans l'accord de Sandrine.

Trois ans pour se saisir du texte

Elle a présenté son cas devant le tribunal de Pau, vendredi 24 mars. Un moment très difficile pour elle, mais elle garde quand même espoir : "je croise les doigts tous les jours. Je vais essayer de m'aérer la tête en me disant que d'ici quelques jours, j'aurais une réponse".

Surtout, elle veut que son cas puisse servir à d'autres : "c'est un petit texte, et on n'a que jusqu'en 2025 pour s'en saisir. C'est une brèche et il ne faut pas la rater, donc j'espère que médiatiser cette affaire ça permettra de résoudre d'autres situations et de rendre légal le parent social". La décision du tribunal sera rendue le 28 avril.