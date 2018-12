Loire-Atlantique : une lycéenne de 17 ans retrouvée morte sur le bord de la route à Saint-Julien-de-Concelles

Saint-Julien-de-Concelles, France

Le corps sans vie d'une lycéenne de 17 ans a été retrouvé jeudi soir en bord de route à Saint-Julien-de-Concelles à l'est de Nantes. L'autopsie a lieu ce vendredi. À cette heure aucune piste n'est écartée. Parmi les hypothèses : celle d'un chauffard en fuite.

Route sans éclairage et sans trottoir

Le corps de la jeune femme a été signalé par un automobiliste. Elle serait morte entre 19h30 et 20h30 peu de temps après avoir été déposée à son arrêt de car. La lycéenne rentrait chez elle. Elle habitait non loin, à Saint-Julien-de-Concelles. La route empruntée n'est pas éclairée la nuit. Il n'y a pas de trottoir non plus.

Un chauffard en fuite ?

Parmi les hypothèses, il y a donc celle d'un chauffard qui aurait pris la fuite. Le drame s'est déroulé route du Soleil Levant, sur un axe qui dessert une zone d'activité et une zone d'habitation. Pour le moment, pas de témoins et personne en garde à vue. L'enquête ne fait que débuter.