Une lycéenne toulousaine en garde à vue après avoir tenté de bloquer son lycée

C'est une mobilisation assez courante, mais qui a cette fois-ci complètement dégénéré. Très tôt ce mercredi matin, des élèves du lycée Berthelot à Toulouse ont tenté de bloquer leur établissement pour protester, notamment, contre le maintien de plusieurs épreuves en présentiel lors du prochain baccalauréat.

Une lycéenne membre de la CGT

"Une poignée d'élèves ont voulu monter une barricade en se servant des conteneurs à poubelle" explique le proviseur Frédéric Cros. Selon lui, plusieurs adultes ont alors tenté de s'interposer et d'enlever les poubelles qui bloquaient l'accès à l'établissement. Le ton est alors monté crescendo jusqu'à générer une bousculade. "Trois adultes ont été légèrement blessés, dont la proviseure adjointe, et souffrent de contusions et de quelques bleus" indique Frédéric Cros qui précise par ailleurs que le lycée n'a pas été bloqué et que les cours se sont déroulés normalement.

Une situation "extrêmement grave" dénonce la CGT

La police nationale s'est rendue sur place pour intervenir ce qui a débouché à l'interpellation d'une lycéenne de 18 ans qui a été placée en garde à vue pour des faits de "violences" et "outrages". Trois plaintes ont été déposées, notamment par la proviseure adjointe. La lycéenne mise en cause est une jeune femme syndiquée à la CGT.

Mobilisé de puis la mi-journée devant le commissariat central, le syndicat, par la voix de son secrétaire général en Haute-Garonne Cédric Caubère, parle d'une "situation extrêmement grave". Selon le responsable de la CGT 31 "les accusations de violences dont fait l’objet cette lycéenne sont complètement fantasmées et ont pour but de faire rentrer dans le rang la jeunesse qui tente de s'exprimer."

Les adultes sont allés provoquer l'incident pour pourrir le mouvement.

Cédric Caubere se questionne aussi sur le rôle des adultes qui sont allés, dit-il, "à la confrontation avec ces lycéens au lieu de débattre, de discuter, d'échanger sereinement avec eux. Cela nous laisse penser qu'ils sont allés provoquer l'incident pour pourrir le mouvement" conclut le secrétaire général de la CHT en Haute-Garonne.

De son côté, le proviseur du lycée Berthelot dénonce "un coup de force" intenté par "une dizaine de lycéens ultra-minoritaires qui donnent une image déplorable de l'établissement ce qui est inadmissible". "Nous sommes dans l’incompréhension face à ce mouvement dans la mesure où beaucoup d'efforts ont été fait pour que les cours se déroulent le plus possible en présentiel" explique Frédéric Cros qui dit ne pas comprendre non plus les revendications concernant les épreuves du Bac : "Le ministère de l'Éducation National a annoncé la semaine dernière des aménagements en réponse aux lycéens, que faire de plus ?"