Le village du Translay dans la Somme condamné pour utilisation de pesticides

Une mairie de la Somme a été reconnue coupable ce mardi d'utilisation de produits phytosanitaires. Ce petit village de 200 habitants, Le Transley, écope d'une amende de 2.000 euros, à laquelle s'ajoute 3.000 euros en cas de récidive.

Un pesticide interdit en France depuis trois ans

La mairie avait déjà été épinglée il y a quelques années lors d'une action de prévention. De retour sur place en mai dernier, l'agent de l'office de la biodiversité a constaté que la végétation sur les bas-côtés de la route était desséchée. Il repère un local, la porte est ouverte et un employé de la commune le fait entrer. Il reconnaît utiliser ces pesticides dans le cimetière et la cour de la mairie.

Les étiquettes de ces deux bidons mentionnent le Viaglif, un pesticide interdit à l'utilisation en France depuis 2019, et du glyphosate, le principal composant du Round Up. Ces deux bidons ont été fournis, sous le manteau, par un agriculteur du village.

Le maire assure qu'il n'a rien à se reprocher

Depuis 5 ans, avec la loi Labbé, les mairies n'ont plus le droit de se servir de ces produits phytosanitaires. Le maire nie tout, assure qu'il n'a rien à se reprocher et pointe le manque de preuve, seulement deux photos prises par l'agent de l'office de la biodiversité. "Si c'était interdit, il fallait saisir ces bidons", répète le maire LR, Jean de Beaufort, tout en mettant en cause l'enquête des gendarmes. Le ton monte et la procureure de la République s'agace : "vous accusez la terre entière !"

Après une heure et demi de procès, le maire ne voit toujours pas où est le problème. Pourtant, ces produits peuvent être nocifs pour la faune, la flore mais surtout pour les habitants du village, a rappelé l'agent de l'office de la biodiversité lors de l'audience.

L'avocat plaide le "bénéfice du doute"

Selon l'avocat de la défense, Maître Paul-Henri Delarue, il est "tout à fait vraisemblable" que le maire fasse appel dans les dix prochains jours. "Normalement la justice doit, au bénéfice du doute, relaxer la personne poursuivie. Et là, dès lors qu'on est incapable d'affirmer que ce qui était contenu dans ces bidons était du produit interdit, la commune a été condamnée au bénéfice du doute, ce qui est contraire aux principes élémentaires que l'on apprend aux étudiants en deuxième année de Droit", a ajouté l'avocat, interrogé par France Bleu Picardie.