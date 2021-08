Une maison brûlée à Paulin en Dordogne

Une maison a pris feu ce jeudi 19 août à Paulin au sud-est de la Dordogne vers 15h30. Il s'agit d'une résidence principale située au lieu dit le Bois-Meynard. Il n'y a pas de blessé mais le propriétaire devra être relogé. Le bâtiment a été totalement embrasée selon les pompiers.

D'après les gendarmes, le feu serait parti du toit, près des panneaux solaires mais on ne sait pas encore si le feu a démarré à cause des panneaux ou non.