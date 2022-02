Une maison complétement embrasée à Pouligny-Saint-Pierre

Une maison totalement embrasée par les flammes ce samedi matin à Pouligny-Saint-Pierre, dans la Brenne (Indre). Les pompiers étaient sur place dès 6 heures, pour éviter notamment que le feu ne se propage aux bâtiments voisins. La propagation a pu être contenue, et il n'y a pas de blessé selon les secours. En revanche il devrait y avoir de gros dégâts sur l'habitation. On ne sait pas pour le moment d'où cet incendie est parti. Les pompiers, ainsi que les gendarmes et le maire de la commune étaient sur place ce matin.