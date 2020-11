Les gendarmes de la Somme ont inauguré la Maison de Confiance et de Protection des Familles (MCPF) à Amiens. Une nouvelle entité, la deuxième de France, pour lutter contre toutes les violences sur les personnes vulnérables : femmes, séniors, personnes en situation de handicap.

Une Maison de Confiance et de Protection des Familles inaugurée à Amiens

Les gendarmes porteront un écusson Maison de Confiance et de Protection des Familles

Une maison qui vient compléter tout le dispositif qui existe déjà en matière de lutte contre les violences intra-familiales. Le capitaine Fanny Cuillerdier en charge de la prévention de la délinquance à la gendarmerie de la Somme précise que pour pouvoir en bénéficier, il suffit de vous adresser a la gendarmerie près de chez vous. Un local devrait être spécialement dédié à ce service.

"C'est une unité d'appui à nos brigades territoriales qui va répondre à une triple ambition de protection et de prévention des personnes les plus vulnérables." "L'objectif est d'apporter une visibilité supplémentaire. Cette maison regroupe dans son noyau dur la Brigade de Prévention des Délinquances juvéniles (BPDJ), la Brigade de Protection des Familles (BPF), pour le volet judiciaire, les militaires des cellules de lutte contre les atteintes aux personnes (CLAP) et les référents Aînés Violences Intra-Familiales (Avif) présents dans chaque brigade du département de la Somme. Cette maison traite de toutes les violences sur les personnes vulnérables : femmes, séniors, personnes en situation de handicap.

Depuis le 1 janvier, les gendarmes de la Somme ont constatés 891 faits de violences intra-familiales