Une maison de la tranquillité locale à la Fontaine d’Ouche à Dijon

Dijon, France

Les Dijonnais disposent d'un nouvel espace de services de proximité, à la Fontaine d’Ouche. L'espace André Gervais porte le nom de cet ancien adjoint au maire, décédé en 2017, qui était très attaché à ce quartier. Il s’agit d’une maison de la tranquillité locale, où l’on trouve des permanences de la police municipale et nationale, ainsi que des élus en charge de la tranquillité publique. On peut y enregistrer des pré-plaintes sur un matériel informatique mis à la disposition du public. La plainte définitive est ensuite validée sur rendez-vous au commissariat.

Les services d'un écrivain public

Plusieurs autres services utiles aux justiciables sont en place, comme la présence d'un travailleur social, et des associations d'aide aux victimes, France Victime 21, le Centre National d'information sur les droits des femmes et des familles, l'Amacod. Angélique Nahhal-Touzot est écrivaine publique. A la maison de la tranquillité locale, elle aidera les habitants à rédiger leurs documents, sur des problèmes d’ordre juridique : « les gens sont affectés par leur situation, souvent ils ont du mal à faire face. Les courriers sont trop longs, les faits mal expliqués. Donc moi _je reçois, j’écoute, je synthétise le problème, et je rédige à leur place_. Et ils signent ».

L'action en justice n'est pas inéluctable. François Clerc, conciliateur de justice est là pour parvenir à un règlement à l'amiable : « ce sont des litiges de la consommation, du voisinage, des petits litiges d’une manière générale. Sur le ressort de la cour d’appel de Dijon, on est à un peu plus de 60% de règlement des litiges. Ça se règle à l’amiable ».

Les habitants du quartier souhaitaient une réouverture du poste de police

La maison de la tranquillité locale est installée dans les locaux de l’ancien poste de police, fermé en 2015, et que les habitants regrettent, selon François Rebsamen, le maire de Dijon : _« beaucoup d’habitants me demandaient pourquoi on ne rouvrait pas ce poste de police, et j’essayais de leur expliquer les arguments que me donnait le directeur de la police, à savoir qu_’il vaut mieux avoir des policiers sur la voie publique que dans les bureaux ». Face aux attentes des habitants, il a été décidé d’avoir une réflexion plus globale pour en faire un lieu d’écoute, de contact, de conseil, d’orientation.

Ce choix laisse Serge Bach dubitatif. Il est Membre de la commission de quartier et de l'association Bien Vivre à la Fontaine d'Ouche : « il y a longtemps que les habitants auraient voulu que ça rouvre, mais comme commissariat de police. Aujourd’hui, ce qu’on nous dit, c’est bien, mais enfin, il faut voir en réalité ce qui va se passer ».

Pas plus de délinquance qu'ailleurs

Pourtant, pour le commissaire Bruno de Bartolo, directeur départemental adjoint de la sécurité publique, la Fontaine d'Ouche n'est pas un quartier particulièrement malfamé : « ça ne représente que _6.5% du total des interventions_, avec 31% de nuisances et troubles à l’ordre public, et 26% de différents familiaux. On n’a pas plus d’infractions que dans d’autres quartiers, et je dirais même plutôt moins ». La circonscription de police de Dijon regroupe Dijon, Talant, Fontaine-lès-Dijon, Longvic et Chenôve.

Vous trouverez la maison de la tranquillité locale à l'angle du boulevard Gaston Bachelard et de la rue Maurice Maréchal. Elle est ouverte chaque matin du lundi au vendredi, de 9 heures à midi. Elle s’adresse à tous les Dijonnais, pas seulement ceux de la Fontaine d'Ouche.