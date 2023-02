Une Maison de protection des familles pour lutter contre les violences intrafamiliales dans l'Indre

Les dossiers de violences intrafamiliales augmentent constamment ces dernières années : +20% chaque année en moyenne depuis cinq ans dans l'Indre, comme dans le reste de la France. Face à ce constat, et suite au Grenelle contre les violences conjugales lancé en 2019, une Maison de protection des familles a vu le jour à Châteauroux, dans l'enceinte de la gendarmerie. Elle joue un rôle de coordination entre les différents acteurs de la lutte contre ces violences intrafamiliales, qui recouvrent différents types d'actes : les violences conjugales constituent la majorité des signalement, mais le terme recouvre aussi les violences contre les personnes âgées et les enfants (avec le cas particulier de harcèlement scolaire, qui entrent également dans ce cadre).

Trois gendarmes dédiés

Deux gendarmes sont déjà en poste à la Maison de protection des familles de l'Indre, un troisième doit arriver bientôt. Ils seront dédiés à 100% à la lutte contre les violences intrafamiliales, contrairement aux référents sur ces questions qui existent déjà depuis 2003 au sein des brigades territoriales : "ce sont des gendarmes qui ne faisaient pas que ça bien évidement. Ils avaient cette casquette si je puis dire supplémentaire, mais ils étaient avant tout gendarmes et pouvaient aussi bien sauter d'un dossier à un autre : un cambriolage, une mission de sécurité routière, accueil du public etc. Les gendarmes qui sont içi ont été formés, et continueront à être formés, ils ne feront que ça" précise le lieutenant colonel Jérome Peruzzo, officier adjoint au commandement en charge de la prévention et du partenariat chez les gendarmes de l'Indre.

Coordonner les différents acteurs

La Maison de protection des familles de l'Indre travaille avec les différents acteurs institutionnels (le parquet par exemple) ainsi qu'avec les associations. Son rôle est notamment de faciliter le travail des ISG, les intervenantes sociales en gendarmerie, en pouvant leur apporter une réponse rapide explique Violette Alizier, adjudante enquêtrice en poste dans la nouvelle structure : "Quand elles ont une question, au lieu d'appeler directement l'unité pour avoir leur réponse, parce que ca n'est pas toujours facile de tomber sur l'enquêteur en question qui a ses missions qui sont diverses et variées (...) C'est toujours plus facile d'être un point d'entrée unique, de nous contacter nous, et ensuite on fait les recherches, et la réponse est quand même plus rapide."

Ces intervenantes sociales, au nombre de deux auprès de la gendarmerie de l'Indre, ont pour rôle de faciliter les choses pour les victimes. Elles peuvent ainsi les aiguiller sur les droits, ou encore pour trouver un hébergement d'urgence.

Le rôle de la Maison de protection des familles est vraiment d'avoir une approche globale, ce qui change par rapport à la prise en charge "classique", habituelle des gendarmes : "On traitait surtout la partie mis en cause, d'un point de vue purement judiciaire, donc on avait pas forcément la possibilité soit d'agir soit avant, ou soit d'aider vraiment la victime ne serait-ce que dans ces premières démarches, de la mettre en relation avec une intervenante sociale en gendarmerie ou les associations annexes" précise le maréchal des logis-chef Grégory Coisne, enquêteur rattaché à la nouvelle structure.

Il y a un vrai besoin dans ce type de dossier : en 2021 les intervenantes sociales en gendarmerie sont intervenues auprès de 386 familles dans l'Indre (uniquement pour la zone gendarmerie). Ce nombre est grimpé à 448 familles en 2022, soit 62 familles supplémentaires.