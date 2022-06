Une maison de retraite confinée et un collège évacué après une fuite de gaz à Salies-de-Béarn

C'est une fuite de gaz qui a nécessité l'intervention des pompiers des Pyrénées-Atlantiques ce lundi. Ils ont été alertés vers 10h pour un incident survenu avenue Jean-Baptiste Lacoarret à Salies-de-Béarn. Les secours ont rapidement mis en place un périmètre de sécurité le temps que les équipes de GRDF règlent le problème. Cela a nécessité d'évacuer environ 90 personnes du collège privé Saint-Martin et de confiner les résidents et le personnel de la maison de retraite Al Cartero, les deux établissements étant situés à proximité.

Une fuite de gaz dans le cadre de travaux de terrassement

Entre 10h et 13h, la maison de retraite Al Cartero a été comme mise sous cloche. Une salariée raconte que "les gendarmes ont dit de fermer les fenêtres et de rassembler tous les résidents dans la salle à manger". L'Ehpad compte 57 résidents et 16 salariés. Par ailleurs, des mesures ont également été prises au sein du collège privé Saint-Martin : environ 90 personnes ont été évacuées. À 11h30, le site internet GRDF- InfoCoupure indiquait : "Un incident est actuellement en cours sur ce secteur. Une équipe GRDF est mobilisée et l'alimentation en gaz naturel a été suspendue."