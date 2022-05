Une maison dédiée à l'écoute des victimes de violences intrafamiliales à la gendarmerie des Hautes-Pyrénées

Depuis le mois de février 2022 , la gendarmerie des Hautes-Pyrénées dispose d'une unité dédiée à l'écoute et au suivi des victimes de violences intrafamiliales. La Maison de protection des familles est une équipe de trois personnes formées spécifiquement à ces questions et installée dans un bâtiment de la gendarmerie de Tarbes.

Ne pas lâcher les victimes

Son objectif est résumé par la cheffe, l'adjudante Lydie Gonthier : "on ne lâche pas les victimes". Avec la cheffe Alysson Lanois et le chef Thomas Leymarie, ils interviennent à la demande des brigades locales pour les affaires les plus difficiles. Ils vont également former les brigades locales pour qu'elles prennent mieux en charge les victimes qui viennent jusqu'à elle. Leur première mission est bien sûr de mener les auditions. Ils ont tous les trois été formés à des protocoles spécifiques pour écouter et recueillir le témoignage des mineurs ou des femmes et hommes victimes de violences conjugales, mais aussi pour déceler tous les niveaux de violences intrafamiliales psychologique et physiques. Outre les auditions, la maison de protection des familles va également assurer un suivi. "On va proposer de rappeler quelques temps après pour s'assurer que tout va bien, savoir si l'auteur des faits est revenu au domicile, comment cela se passe" détaille l'adjudante Gonthier. Ils vont aussi proposer à la victime une aide psychologique, l'orienter vers des associations. Enfin, ils vont aussi prendre de ses nouvelles et être à son écoute avant le procès par exemple. Preuve que le dispositif était plus que nécessaire, l'activité des trois gendarmes est très forte. Le lieu a été installé en février, leur activité a réellement démarré à la fin du mois de février et depuis ils ont auditionné trente-trois victimes et ont assuré le suivi de 75 victimes.

Une salle "Mélanie" d'audition spécifique

En plus des protocoles auxquels ils ont tous les trois été formés, l'équipe de la maison de protection des famille dispose aussi d'une salle spécifique pour mener les auditions, notamment celles des mineures victimes de violences sexuelles. L'objectif est de mener un seul entretien, de ne pas avoir à rappeler la victime mais aussi de la mettre en confiance. Pour cela, la salle Mélanie, c'est son nom, est équipée d'un canapé, d'une petite table, de crayons de couleurs et d'un doudou. "Cette salle se veut sobre. On ne veut pas que l'enfant soit perturbé et soit attiré par les jouets. On préfère l'avoir directement à 100 % avec nous au commencement de l'audition. Et les jouets interviennent soit pendant la pause de l'audition, soit avant ou après l'audition" explique l'adjudante Lydie Gonthier.

La salle Mélanie est équipée d'un canapé, d'une petite table, de crayons de couleurs et d'un doudou. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Les résultats sont indéniables selon les trois gendarmes d'autant plus que la salle est équipée d'un micro et d'une caméra. L'adjudante explique que même si ils sont posés discrètement, les enfants sont prévenus au début et on leur explique très clairement comment tout cela fonctionne. "C'est le principe des salles Mélanie C'est fait pour que l'enfant soit auditionné, généralement, une seule fois qu'il raconte les faits de A à Z en une seule fois. Il a été placé une caméra et un micro pour enregistrer tout l'entretien qui est mené avec le mineur, pour éviter de lui faire répéter et de le faire revenir à la brigade ou au commissariat de police" explique l'adjudante. La salle a déjà été bien utilisée, puisqu'une vingtaine de mineurs ont été auditionnés depuis fin février par son équipe.

Informations : la Maison de protection des familles est installée à la caserne Charraz au 27 rue massey à Tarbes. L'équipe est joignable à l'adresse mail suivante mpf.ggd65@gendarmerie.interieur.gouv.fr, ou bien par téléphone au 05.62.44.55.48