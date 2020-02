Une maison détruite par les flammes à Claville-Motteville, en Seine-Maritime

Une maison a été détruite par les flammes ce dimanche matin, peu avant une heure, à Claville-Motteville (Seine-Maritime), route de Cailly. Les pompiers sont arrivés sur place alors que la bâtisse était totalement embrasée.

Le feu a été maîtrisé à l'aide de deux lances à incendie. Au plus fort de l'intervention, neuf véhicules et 30 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, pour éviter que l'incendie ne se propage à d'autres bâtiments. Trois personnes, un couple et un enfant, ont été relogées par la famille.