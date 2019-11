Une maison détruite par les flammes dans le sud Manche

Pas moins de 33 pompiers ont été mobilisés mercredi soir peu après 23H30, dans le bourg de Saint-Jean du Corail près de Mortain, suite à un incendie. A l'arrivée des secours, le bâtiment, une maison d'habitation de 170 m2 était totalement embrasée.

La lutte contre le feu a nécessité l'engagement de nombreux moyens et a duré une bonne partie de la nuit. Vers 5h30 ce jeudi matin, les pompiers annonçaient que l'incendie était éteint. Les dégâts sont importants et concernent la totalité de l'habitation. Aucun occupant n'était présent au moment du sinistre. Une enquête sur les causes de l'incendie a été ouverte.