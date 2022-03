Une maison détruite par un incendie à Gravières dans le Sud Ardèche

C'est une grosse bâtisse qui a été détruite par un incendie ce mercredi après-midi au lieu-dit Albournies à Gravières. La maison d'une surface au sol d'environ 100 m2 est très endommagée. Pour une raison qu'on ne connait pas encore, le feu est parti du premier étage et s'est propagé au second et puis à la toiture. Un gros dispositif a été déployé avec 25 pompiers sur place dont 6 venus en renfort de Lozère. Ils n'ont rien pu faire pour la maison mais ils ont réussi à éviter la propagation au foin stocké dans les granges mitoyennes et à protéger la cuve de fioul. Le propriétaire de la maison n'est pas blessé, il va être relogé dans sa famille.