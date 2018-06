68 Rue Jean-Jacques Rousseau, Bourges, France

Une maison a été détruite par le feu cette nuit à Bourges. Les pompiers sont intervenus à 1h15 ce dimanche matin. Le pavillon de 80 m2 était déjà totalement embrasé, du rez-de-chaussée aux combles.

C'est un voisin qui a senti l'odeur de brûlé et qui a prévenu les secours. D'importants moyens ont été déployés - 19 sapeurs pompiers, 5 engins et 2 lances à incendie - et les pompiers ont réussi à circonscrire les flammes qui ne se sont pas propagées aux maisons mitoyennes.

L'origine du feu inconnue

La locataire, présente au moment des faits et choqué, a été prise en charge à l'hôpital George Sand de Bourges. Elle avait réussi à sortir du logement par ses propres moyens, avant l'arrivée des secours.

Une autre personne, qui s'est présentée aux pompiers, a également été prise en charge. Les deux personnes vont être relogées.

On ne connaît pas encore l'origine du feu.