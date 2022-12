Une maison détruite par un incendie en Dordogne, un occupant est porté disparu

Les pompiers ont été appelés peu avant quatre heure du matin, ce lundi 12 décembre à Montpon-Ménestérol pour un gros incendie dans le quartier de la Moutasse.

La maire, Rozenn Rouiller, s'est rendue sur place : "Une maison a complètement brulé. Devant, il y a un stock de bois calciné. Ce serait suite à un feu de cheminée."

Un habitant porté disparu

Les pompiers recherchent un occupant de la maison qui a pris feu. Mais les flammes se sont aussi propagées à deux maisons mitoyennes, dont une est quasiment détruite. Deux familles de six et quatre personnes ont été évacuées et sont relogées par la commune.