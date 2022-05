Une maison en bois entièrement détruite par un incendie en Dordogne

Ils étaient partis dîner chez la famille, et en revenant, ils ont découvert leur maison en flammes et les gyrophares des pompiers dans la nuit. Une maison de bois a entièrement brûlé dans la nuit de dimanche 22 mai à lundi 23 mai à Terrasson-Lavilledieu, au lieu-dit La Grande Borie, le long de la RD 6089 à l'entrée ouest de la ville. Le feu s'est déclaré vers une heure et demi du matin, rapportent les pompiers de la Dordogne.

La maison de bois complètement détruite

Selon la mairie, ce sont des voisins qui ont prévenu les secours. Trois camions incendie des pompiers ont été dépêchés sur place, avec une quinzaine de sapeurs-pompiers. Ils ont découvert la maison en bois de 90 mètres carrés, de Corrèze Habitat complètement embrasée, et sorti des bouteilles de gaz du garage. Une partie des murs s'est effondrée.

La maison est presque entièrement détruite. - Laurent Monteil

L'origine de l'incendie n'est pas encore déterminée. La famille de quatre, qui compte des enfants, a été relogée pour la nuit dans la famille.