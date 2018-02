Saint-Sixte, France

Une intervention délicate des pompiers ce lundi soir et cette nuit à Saint-Sixte près de Boën-sur-Lignon dans la Loire. Au lieu dit Jay, une maison écologique faite de paille et de terre a entièrement brûlé. La famille, saine et sauve, a été relogée.

- 15 degrés cette nuit

Les pompiers de la Loire ont souffert cette nuit sur cette intervention. D'une part il faisait - 15 degrés à Saint-Sixte, le vent soufflait assez fort et les alimentations en eau étaient difficiles d'accès dans cette petite commune rurale.

Une trentaine de pompiers ont participé à cette intervention délicate avec sur place pas moins de 14 véhicules. Ce mardi matin ils sont toujours sur place pour surveiller l'incendie éteint dans la nuit.

La famille, un couple avec trois enfants, a pu sortir à temps, elle a été relogée hier soir par des amis.

Des murs en paille et en terre

Les murs de la maison qui a pris feu étaient en paille et en terre indiquent les pompiers de la Loire. Une construction écologique récente donc qui s'est très rapidement embrasée. Le feu serait partie de la cheminée de la maison.