Une maison entièrement brûlée à Saint-Jean-de-Côle en Dordogne

Ce dimanche après-midi vers 14h30, les pompiers de Thiviers et de Nontron ont été appelés pour une maison en feu à Saint-Jean-de-Côle, au lieu-dit Le Mazelier. A leur arrivée, la maison de 120 m2 était presque entièrement détruite. Selon les gendarmes, il pourrait s'agir d'un poêle à bois qui a brûlé. 14 sapeurs-pompiers et quatre véhicules ont été nécessaires pour venir à bout du feu. Ils ont du contenir une fuite de fioul enflammée, et des bouteilles de gaz ont également pris feu.

Les habitants de la maison, deux jeunes retraités, n'étaient pas sur place au moment de l'incendie.

Ils ont tous les deux été relogés chez des voisins. Ce dimanche soir, les pompiers sont toujours sur place pour déblayer.