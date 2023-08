Une maison entièrement détruite dans un incendie en Dordogne

"Le bâtiment est ravagé, inhabitable", décrit le maire de La Force en Bergeracois, après l'incendie d'une maison d'un de ses administrés tôt ce dimanche matin. Vers 6 heures, le feu prend dans la voiture, garée devant la maison du centre-bourg, et s'étend à la propriété. Les flammes détruisent "95 %" de l'habitation, expliquent les pompiers. Le propriétaire va bien mais doit être relogé.

C'est une maison, avec un étage, de 110 m², - située au 10 rue de l'Abbé Bernard, près de l'église -, dont il ne reste presque plus rien ce dimanche matin. La vingtaine de pompiers et les cinq véhicules, venus des casernes de Bergerac, Lalinde et Saint-Méard-de-Gurçon, contiennent le feu, pour qu'il ne se propage pas à la maison voisine. L'incendie est maîtrisé trois heures plus tard, selon le maire Serge Pradier. Les pompiers sont toujours sur place, à 10 heures, pour finir de mettre le site en sécurité.

Départ de feu depuis la voiture

Le propriétaire de la maison "a tout perdu", dépeint l'édile. L'homme âgé d'un peu moins de 60 ans doit être relogé. Il attendait septembre pour s'installer dans un habitat social. En attendant, il devrait loger chez son frère qui habite la commune.

L'origine du départ de l'incendie depuis la voiture est inconnue pour le moment.