Une maison du 15ème siècle menace de s'effondrer sur la place centrale de Beaugency : deux bâtiments évacués

A Beaugency, une maison du 15ème siècle menace de s'effondrer et présente plusieurs fissures place du Martroi. Un local abritant un cuisiniste et le Crédit agricole voisin ont été évacués par les pompiers, dix-sept salariés sont au chômage technique. Le périmètre est bouclé et interdit d'accès.