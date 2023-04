Une maison menace de s'effondrer à Espelette, la rue principale fermée

Une maison d'au moins 200 ans, menace de s'effondrer à Espelette. Elle est située dans la rue principale, au centre du village. C'est un maçon qui a découvert l'état de la façade lundi 17 avril. Il avait été appelé par la propriétaire pour faire des travaux. Les poutres sont en très mauvais état, pourries par le temps, et la maison semble s'affaisser. L'artisan a tout de suite signalé le problème au maire d'Espelette, Jean-Marie Iputcha. "Il m'a appelé, affolé, en me disant qu'il fallait à tout prix faire quelque chose", explique l'édile.

Deux locataires relogés

Un expert judiciaire du tribunal administratif de Bayonne a tout de suite été mandaté pour évaluer les dégâts. La rue principale est fermée devant la maison en question, et une déviation a été mise en place. Le bâtiment abrite le magasin de la propriétaire de la maison, et deux appartements.

L'un des locataires, un homme de 90 ans a été relogé à l'hôtel Chilhar. Les frais ont été pris en charge par la mairie. Une autre résidente, Betty, est pour l'instant hébergée par sa famille. Dès dimanche elle va devoir trouver une autre solution. La mairie étudie les différentes possibilités pour les deux locataires.

La maison menace de s'effondrer. © Radio France - Oihana Larzabal

Une heure pour déménager

Betty habite au premier étage de cette maison depuis un peu plus d'un an. Récemment, elle a vu apparaître des fissures, a entendu des portes grincer, et avait du mal à fermer ses volets. Mais elle ne s'imaginait pas que ça puisse aller aussi loin. "J'étais totalement surprise par la gravité de la situation, mais je sentais bien qu'il y avait des mouvements depuis quelques mois."

Elle était à Bidart quand elle a reçu un coup de fil de sa propriétaire et de la mairie qui l'informaient qu'elle avait une heure pour quitter les lieux. "Le temps de rentrer, j'ai eu une demi-heure pour prendre quelques vêtements, quelques chaussures, des papiers, vider le frigo et le congélateur". Elle espère vite retourner chez elle, au moins pour récupérer le reste de ses affaires. L'expert doit rendre ses conclusions ce jeudi soir ou vendredi.